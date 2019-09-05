Выпуск новостей за 21:00: Встреча Зеленского со "Слугой народа". Арест Вовка

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 21:00 – партия "Слуга народа" решила собраться в бизнес-центре Парковый. По данным журналистов, на заседании фракции присутствовали: президент, премьер, и генпрокурор. Соломенский районный суд столицы дал разрешение на задержание бывшего председателя комиссии НКРЕКП Дмитрия Вовка.

Также в выпуске:

Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство.

Валерия Гонтарева отреагировала на поджог авто ее невестки, который произошел накануне. Она записала видео из лондонской больницы, где показала палату и в каком состоянии она после аварии.

Президент России Владимир Путин заявил, что обмен пленными между Украиной и РФ будет масштабным и пояснил его соображениями гуманности.