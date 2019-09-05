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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Выпуск новостей за 21:00: Встреча Зеленского со "Слугой народа". Арест Вовка

      Выпуск новостей 49 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 21:00 – партия "Слуга народа" решила собраться в бизнес-центре Парковый. По данным журналистов, на заседании фракции присутствовали: президент, премьер, и генпрокурор. Соломенский районный суд столицы дал разрешение на задержание бывшего председателя комиссии НКРЕКП Дмитрия Вовка.

      Также в выпуске:

      Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство.

      Валерия Гонтарева отреагировала на поджог авто ее невестки, который произошел накануне. Она записала видео из лондонской больницы, где показала палату и в каком состоянии она после аварии.

      Президент России Владимир Путин заявил, что обмен пленными между Украиной и РФ будет масштабным и пояснил его соображениями гуманности.

      blog_ava
      Освобождение боевика Цемаха: есть ли опасность для Украины
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      Теги: Слуга народа Судьи Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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