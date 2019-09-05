Випуск новин за 21:00: Зустріч Зеленського з "Слугою народу". Арешт Вовка

У випуску новин за 5 вересня станом на 21:00 – партія "Слуга народу" вирішила зібратись у бізнес-центрі Парковий. За даними журналістів, на засіданні фракції присутні: президент, прем'єр, та генпрокурор. Солом’янський районний суд столиці дав дозвіл на затримання колишнього голови комісії НКРЕКП Дмитра Вовка.

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