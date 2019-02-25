Выпуск новостей за 21: 00: Подозрение в госизмене Замане. Индексация пенсий
В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 21:00 – в Киеве суд избирает меру пресечения экс-начальнику Генштаба ВСУ Владимиру Замане. Его подозревают в сговоре с Януковичем и деятельности, которая помешала суверенитету Украины. С марта в Украине проиндексируют пенсии, а тем, кто получает субсидию – впервые выплатят помощь деньгами. Эксперты уверяют, что так Порошенко подкупает избирателей.
Также в выпуске:
По свежим президентским рейтингам Владимир Зеленский держится на первой позиции, а действующий гарант переместился на второе место.
МВД презентовало онлайн-карту нарушений политической агитации на президентских выборах 2019 года.
MARUV не будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019.
Источник: 24 канал
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