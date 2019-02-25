01:10
26 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 лютого
      Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати
      Вєсті.UA
      21:18, 25 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Випуск новин за 21:00: Підозра у держзраді Замані. Монетизація субсидій та індексація пенсій

      Випуск новин 89 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 лютого станом на 21:00 – у Києві суд обирає запобіжний захід екс-начальнику Генштабу ЗСУ Володимиру Замані. Його підозрюють у змові з Януковичем та діяльності, яка зашкодила суверенітету України. З березня в Україні проіндексують пенсії, а тим, хто отримує субсидію – вперше виплатять допомогу грошима. Експерти запевняють, що у такий спосіб Петро Порошенко підкуповує виборців.

      Також у випуску:

      За свіжими президентськими рейтингами Володимир Зеленський тримається першої позиції, а чинний гарант перемістився на друге місце.

      МВС презентувало онлайн-мапу порушень політичної агітації на президентських виборах 2019 року.

      MARUV не буде представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2019.

      blog_ava
      Впав із щастя: Рамі Малек після нагородження Оскаром злетів зі сцени
      25 лютого
      2535
      Теги: Новини України Гроші Випуск новин Судді Пенсійна реформа
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Українка, яка знялася у відомому серіалі "Рятувальники Малібу"
      25 лютого , 23:20 Українка, яка знялася у відомому серіалі "Рятувальники Малібу"
      486
      Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      25 лютого , 23:00 Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      Іван Яковина 554
      Головні новини 25 лютого: MARUV не їде на Євробачення і затримання екс-начальника Генштабу
      25 лютого , 22:14 Головні новини 25 лютого: MARUV не їде на Євробачення і затримання екс-начальника Генштабу
      851
      Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори
      25 лютого , 22:00 Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори
      Наталія Лебідь 1377
      Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019
      25 лютого , 19:18 Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019
      Яніна Ткачук 12134
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук