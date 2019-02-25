Випуск новин за 21:00: Підозра у держзраді Замані. Монетизація субсидій та індексація пенсій

У випуску новин за 25 лютого станом на 21:00 – у Києві суд обирає запобіжний захід екс-начальнику Генштабу ЗСУ Володимиру Замані. Його підозрюють у змові з Януковичем та діяльності, яка зашкодила суверенітету України. З березня в Україні проіндексують пенсії, а тим, хто отримує субсидію – вперше виплатять допомогу грошима. Експерти запевняють, що у такий спосіб Петро Порошенко підкуповує виборців.

Також у випуску: За свіжими президентськими рейтингами Володимир Зеленський тримається першої позиції, а чинний гарант перемістився на друге місце. МВС презентувало онлайн-мапу порушень політичної агітації на президентських виборах 2019 року. MARUV не буде представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2019.