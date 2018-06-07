Выпуск новостей за 22:00: Аудитор НАБУ. Смерть Муратовой
В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 22:00 – аудитором НАБУ от парламента стал 81-летний Владимир Василенко – правозащитник и профессор юридического права. На восемьдесят четвертом году жизни скончалась известный режиссер Кира Муратова.
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Министра финансов Александра Данилюка отправили в отставку.
Двое военных погибли на Востоке Украины.
Четыре года президентства Петра Порошенко.
Источник: 24 Канал
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