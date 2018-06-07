Выпуск новостей за 22:00: Аудитор НАБУ. Смерть Муратовой

В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 22:00 – аудитором НАБУ от парламента стал 81-летний Владимир Василенко – правозащитник и профессор юридического права. На восемьдесят четвертом году жизни скончалась известный режиссер Кира Муратова.

Также в выпуске: Министра финансов Александра Данилюка отправили в отставку. Двое военных погибли на Востоке Украины. Четыре года президентства Петра Порошенко.