Випуск новин за 22:00: Аудитор НАБУ. Смерть Муратової

У випуску новин за 7 червня станом на 22:00 – аудитором НАБУ від парламенту став 81-річний Володимир Василенко – правозахисник та професор юридичного права. На вісімдесят четвертому році життя померла відома режисерка Кіра Муратова.

Також у випуску: Міністра фінансів Олександра Данилюка відправили у відставку. Двоє військових загинуло на Сході України. Чотири роки президентства Петра Порошенка.