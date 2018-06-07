Випуск новин за 22:00: Аудитор НАБУ. Смерть Муратової
У випуску новин за 7 червня станом на 22:00 – аудитором НАБУ від парламенту став 81-річний Володимир Василенко – правозахисник та професор юридичного права. На вісімдесят четвертому році життя померла відома режисерка Кіра Муратова.
Також у випуску:
Міністра фінансів Олександра Данилюка відправили у відставку.
Двоє військових загинуло на Сході України.
Чотири роки президентства Петра Порошенка.
Джерело: 24 Канал
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