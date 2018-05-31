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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Выпуск новостей за 22:00: Что известно про Бориса Германа. Уплата налогов

Выпуск новостей 11 Читати новину українською

В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 22:00 – организатором покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко оказался предприниматель Борис Герман, который фигурирует в коррупционных делах. Министерство финансов переводит уплату налогов и сборов в электронную форму.

Также в выпуске:

Реакция мира на "воскрешение" Бабченка.

Несколько львовских театров на сцене совместно воссоздали незаконный судебный процесс над Олегом Сенцовым.

Ксения Собчак сообщила об ухудшении состояния здоровья Сенцова.

Теги: "Убийство" Аркадия Бабченко Министерство финансов Украины Выпуск новостей Налоги
Источник: 24 канал
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