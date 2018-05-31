Выпуск новостей за 22:00: Что известно про Бориса Германа. Уплата налогов

В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 22:00 – организатором покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко оказался предприниматель Борис Герман, который фигурирует в коррупционных делах. Министерство финансов переводит уплату налогов и сборов в электронную форму.

Также в выпуске: Реакция мира на "воскрешение" Бабченка. Несколько львовских театров на сцене совместно воссоздали незаконный судебный процесс над Олегом Сенцовым. Ксения Собчак сообщила об ухудшении состояния здоровья Сенцова.