Выпуск новостей за 22:00: Что известно про Бориса Германа. Уплата налогов
В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 22:00 – организатором покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко оказался предприниматель Борис Герман, который фигурирует в коррупционных делах. Министерство финансов переводит уплату налогов и сборов в электронную форму.
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Источник: 24 канал
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