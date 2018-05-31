Випуск новин за 22:00: Що відомо про Бориса Германа. Сплата податків

У випуску новин за 31 травня станом на 22:00 – організатором замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка виявився підприємець Борис Герман, який фігурує у корупційних справах. Міністерство фінансів переводить сплату податків та зборів в електронну форму.

Також у випуску: Реакція світу на "воскресіння" Бабченка. Кілька львівських театрів на сцені спільно відтворили незаконний судовий процес над Олегом Сенцовим. Ксенія Собчак повідомила про погіршення стану здоров'я Сенцова.