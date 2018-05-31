Випуск новин за 22:00: Що відомо про Бориса Германа. Сплата податків
У випуску новин за 31 травня станом на 22:00 – організатором замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка виявився підприємець Борис Герман, який фігурує у корупційних справах. Міністерство фінансів переводить сплату податків та зборів в електронну форму.
Також у випуску:
Реакція світу на "воскресіння" Бабченка.
Кілька львівських театрів на сцені спільно відтворили незаконний судовий процес над Олегом Сенцовим.
Ксенія Собчак повідомила про погіршення стану здоров'я Сенцова.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі