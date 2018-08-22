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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 22:00: Давление на Кремль. Обыски на ОККО

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 22:00 – внимание финансового и политического мира сегодня было приковано к официальному Вашингтону, ведь новые антироссийские санкции от США вступают в силу. СБУ провели обыски в офисах крупной сети АЗС "ОККО", силовики силой выбили дверь, обесточили офис и изъяли технику вместе с документами.

Также в выпуске:

В Киеве водитель BMW на бешеной скорости разбил три припаркованных автомобиля, пострадавшие будут требовать деньги у виновника ДТП через суд.

Скандал с задержанием товаров на Одесской таможне.

Пророссийские боевики среди белого дня пытались подойти к позициям украинских военных на Светлодарской дуге.

Теги: Санкции Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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