Выпуск новостей за 22:00: Давление на Кремль. Обыски на ОККО

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 22:00 – внимание финансового и политического мира сегодня было приковано к официальному Вашингтону, ведь новые антироссийские санкции от США вступают в силу. СБУ провели обыски в офисах крупной сети АЗС "ОККО", силовики силой выбили дверь, обесточили офис и изъяли технику вместе с документами.

Также в выпуске: В Киеве водитель BMW на бешеной скорости разбил три припаркованных автомобиля, пострадавшие будут требовать деньги у виновника ДТП через суд. Скандал с задержанием товаров на Одесской таможне. Пророссийские боевики среди белого дня пытались подойти к позициям украинских военных на Светлодарской дуге.