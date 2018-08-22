Выпуск новостей за 22:00: Давление на Кремль. Обыски на ОККО
В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 22:00 – внимание финансового и политического мира сегодня было приковано к официальному Вашингтону, ведь новые антироссийские санкции от США вступают в силу. СБУ провели обыски в офисах крупной сети АЗС "ОККО", силовики силой выбили дверь, обесточили офис и изъяли технику вместе с документами.
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Источник: 24 канал
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