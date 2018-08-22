Випуск новин за 22:00: Тиск на Кремль. Обшуки на ОККО

У випуску новин за 22 серпня станом на 22:00 – фінансовий та політичний світ сьогодні прикували увагу до офіційного Вашингтону, адже нові антиросійські санкції від США набувають чинності. СБУ провели обшуки в офісах великої мережі АЗС "ОККО", силовики силою вибили двері, знеструмили офіс і вилучили техніку разом з документами.

Також у випуску: В Києві водій BMW на шаленій швидкості розтрощив три припарковані автомобілі, постраждалі вимагатимуть кошти у винуватця ДТП через суд. Скандал з затриманням товарів на Одеській митниці. Проросійські бойовики серед білого дня намагались підійти до позицій українських військових на Світлодарській дузі.