Випуск новин за 22:00: Тиск на Кремль. Обшуки на ОККО
У випуску новин за 22 серпня станом на 22:00 – фінансовий та політичний світ сьогодні прикували увагу до офіційного Вашингтону, адже нові антиросійські санкції від США набувають чинності. СБУ провели обшуки в офісах великої мережі АЗС "ОККО", силовики силою вибили двері, знеструмили офіс і вилучили техніку разом з документами.
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Джерело: 24 канал
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