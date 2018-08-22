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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: Тиск на Кремль. Обшуки на ОККО

Випуск новин 35 Читать новость на русском

У випуску новин за 22 серпня станом на 22:00 – фінансовий та політичний світ сьогодні прикували увагу до офіційного Вашингтону, адже нові антиросійські санкції від США набувають чинності. СБУ провели обшуки в офісах великої мережі АЗС "ОККО", силовики силою вибили двері, знеструмили офіс і вилучили техніку разом з документами.

Також у випуску:

В Києві водій BMW на шаленій швидкості розтрощив три припарковані автомобілі, постраждалі вимагатимуть кошти у винуватця ДТП через суд.

Скандал з затриманням товарів на Одеській митниці.

Проросійські бойовики серед білого дня намагались підійти до позицій українських військових на Світлодарській дузі.

 
 
Теги: Випуск новин Санкції
Джерело: 24 канал
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Новини за 22 серпня
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