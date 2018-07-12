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Выпуск новостей за 22:00 Дело "рюкзаков Авакова". Взрыв миномета "Молот"

Выпуск новостей 25 Читати новину українською

В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 22:00 – Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело против Александра Авакова и бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря, который заказывал известные рюкзаки. Следственный эксперимент на Ровенском полигоне показал, что разрыв миномета "Молот" произошел из-за двойной подзарядки.

Также в выпуске:

Начали судить женщину, которую подозревают в заказе бывшего зятя.

На саммите НАТО Украина не получила официальных обещаний о членстве в альянсе.

Репортаж с передовой российско-украинской войны.

 

Теги: Новости Украины Оружие Вооруженные Силы Украины Жертвы Новости Закарпатья Ровно САП Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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Новости за 12 июля
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