Выпуск новостей за 22:00 Дело "рюкзаков Авакова". Взрыв миномета "Молот"
В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 22:00 – Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело против Александра Авакова и бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря, который заказывал известные рюкзаки. Следственный эксперимент на Ровенском полигоне показал, что разрыв миномета "Молот" произошел из-за двойной подзарядки.
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Источник: 24 канал
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