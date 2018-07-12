Випуск новин за 22:00: Справа "рюкзаків Авакова". Вибух міномета "Молот"

У випуску новин за 12 липня станом на 22:00 – Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу проти Олександра Авакова і колишнього заступника міністра Сергія Чеботаря, який замовляв славнозвісні рюкзаки. Слідчий експеримент на Рівненському полігоні показав, що розрив міномета "Молот" стався через подвійне заряджання.

Також у випуску: Почали судити жінку, яку підозрюють у замовленні колишнього зятя. На саміті НАТО Україна не отримала офіційних обіцянок про членство в альянсі. Репортаж з передової російсько-української війни.