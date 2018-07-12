Випуск новин за 22:00: Справа "рюкзаків Авакова". Вибух міномета "Молот"
У випуску новин за 12 липня станом на 22:00 – Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу проти Олександра Авакова і колишнього заступника міністра Сергія Чеботаря, який замовляв славнозвісні рюкзаки. Слідчий експеримент на Рівненському полігоні показав, що розрив міномета "Молот" стався через подвійне заряджання.
Також у випуску:
Почали судити жінку, яку підозрюють у замовленні колишнього зятя.
На саміті НАТО Україна не отримала офіційних обіцянок про членство в альянсі.
Репортаж з передової російсько-української війни.
Джерело: 24 канал
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