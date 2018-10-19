Выпуск новостей за 22:00: ДТП в Индии. Отравление газом в Черкассах

В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 22:00 – На Черкащине из-за отравления угарным газом погибли отец и трехлетний ребенок из-за того, что пользовались самодельной газовой печью. В Индии поезд въехал в толпу людей, более полусотни погибших и 200 раненых

Также в выпуске: В Париже установили мемориальную доску оперному певцу и Герою Украины Василию Слипаку. На Полтавщине журналиста и общественного активиста Дмитрия Гнапа облили фекалиями. Под Санкт-Петербургом в воздух взлетели производственные помещения завода "Авангард", где производят пиротехнику. 2 человека стали жертвами взрыва, 5 пострадали.