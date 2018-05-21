Выпуск новостей за 22:00: Голодание Сенцова. Цена человеческих органов

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 22:00 – Олег Сенцов, уже четвертый год незаконно заключенный в России, голодает уже восьмой день для того, чтобы привлечь внимание к пленникам Кремля. В Украине люди пытаются заработать, рискуя жизнью и здоровьем, продавая свои органы или их части, а выгоду с этого имеют черные трансплантологи.

Также в выпуске: В Ивано-Франковской области военный бросил гранату в толпу. В Марьинке погиб местный житель от пули пророссийских боевиков. Бойцы батальона "Донбасс-Украина" захватили в плен трех боевиков.