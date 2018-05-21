Випуск новин за 22:00: Голодування Сенцова. Ціна людських органів
У випуску новин за 21 травня станом на 22:00 – Олег Сенцов, вже четвертий рік незаконно ув'язнений в Росії, голодує вже восьмий день для того, щоб привернути увагу до бранців Кремля. В Україні люди намагаються заробити, ризикуючи життям та здоров'ям, продаючи свої органи чи їхні частини, а вигоду з цього мають чорні трансплантологи.
Також у випуску:
В Івано-Франківській області військовий кинув гранату у натовп.
У Мар'їнці загинув місцевий житель від кулі проросійських бойовиків.
Бійці батальйону "Донбас-Україна" захопили в полон трьох бойовиків.
Джерело: 24 Канал
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