Выпуск новостей за 22:00: Как голосовали украинцы заграницей. Итоги явки избирателей
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 22:00 – немало украинцев проголосовали за рубежом, журналисты 24 канала узнавали как это было. В ЦИК озвучили итоговые результаты явки избирателей на президентских выборах в Украине.
Также в выпуске:
Результаты экзит-пола: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур.
Реакции кандидатов на результаты экзит-пола.
Под ЦИК собрались титушки.
Как голосовали кандидаты в президенты.
Нарушения на участках.
Как ведет себя оккупант в день выборов.
Источник: 24 канал
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