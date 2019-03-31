Випуск новин за 22:00: Як голосували українці за кордоном. Підсумки явки виборців
У випуску новин за 31 березня станом на 22:00 – Чимало українців проголосували за кордоном, журналісти 24 каналу дізнавалися як це було. У ЦВК озвучили підсумкові результати явки виборців на президентських виборах в Україні.
Також у випуску:
Результати екзит-полу: Зеленський та Порошенко виходять у другий тур.
Реакції кандидатів на результати екзит-полу.
Під ЦВК зібралися тітушки.
Як голосували кандидати в президенти.
Порушення на дільницях.
Як поводить себе окупант у день виборів.
Джерело: 24 канал
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