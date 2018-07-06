Выпуск новостей за 22:00: Международный день поцелуев. Иск к "Газпрому"Выпуск новостей 7 Читати новину українською
В выпуске новостей за 6 июля по состоянию на 22:00 – в мире отмечают День поцелуев. Эти поцелуи изменили ход истории, ведь именно поцелуй является символом окончания Второй мировой войны. "Нафтогаз" подал очередной иск в Стокгольмский арбитраж. Компания требуют пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с российской компанией.
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Источник: 24 Канал
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