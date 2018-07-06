Випуск новин за 22:00: Міжнародний день поцілунків. Позов на "Газпром"Випуск новин 37 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 липня станом на 22:00 – у світі відзначають День поцілунків. Ці поцілунки змінили хід історії, адже саме поцілунок є символом закінчення Другої світової війни. "Нафтогаз" подав черговий позов до Стокгольмського арбітражу. Вони вимагають переглянути тариф на транзит газу за контрактом з російською компанією.
Також у випуску:
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Нові деталі щодо потрійного вбивства на Сумщині: до справи причетний екс-міліціонер.
Джерело: 24 Канал
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