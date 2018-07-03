Выпуск новостей за 22:00: Наказание для Холодницкого. Правки для Ахметова

В выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 22:00 – представитель дисциплинарной комиссии советует выговор вместо увольнения в деле главы САП Назара Холодницкого. В законопроект №8295, который меняет Налоговый кодекс в части алиментов и их налогообложения, внесли поправку, которая освобождает от налогов компании Рината Ахметова.

Также в выпуске: На Киевщине зафиксировали массовое пищевое отравление детей. Российский журналист Аркадий Бабченко предложил России обменять себя на украинского политзаключенного Олега Сенцова. Погиб боец ВСУ, который прикрывал собой командира.