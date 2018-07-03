Випуск новин за 22:00: Покарання для Холодницького. Правки для Ахметова

У випуску новин за 3 липня станом на 22:00 – представник дисциплінарної комісії радить догану замість звільнення у справі очільника САП Назара Холодницького. У законопроект №8295, який змінює Податковий кодекс у частині аліментів та іх оподаткування, внесли поправку, яка звільняє від податків компанії Ріната Ахметова.

Також у випуску: На Київщині зафіксували масове харчове отруєння дітей. Російський журналіст Аркадій Бабченко запропонував Росії обміняти себе на українського політв'язня Олега Сенцова. Загинув боєць ЗСУ, який прикривав собою командира.