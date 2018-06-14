Выпуск новостей за 22:00: Нардепы взялись за Кличко. Резолюция по Сенцову
В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 22:00 – нардепы взялись за полномочия столичного руководителя Владимира Кличко, считают, что это конфликт интересов, когда один человек возглавляет КГГА и является главой города. В Европарламенте приняли резолюцию и требуют немедленно освободить Олега Сенцова, за документ проголосовали почти полтысячи депутатов.
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Источник: 24 Канал
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