Выпуск новостей за 22:00: Нардепы взялись за Кличко. Резолюция по Сенцову

В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 22:00 – нардепы взялись за полномочия столичного руководителя Владимира Кличко, считают, что это конфликт интересов, когда один человек возглавляет КГГА и является главой города. В Европарламенте приняли резолюцию и требуют немедленно освободить Олега Сенцова, за документ проголосовали почти полтысячи депутатов.

Также в выпуске: Взрыв в Киеве: пострадали дети. Стартовал ЧМ-2018 в России. В Москве вывесили баннер в поддержку Сенцова.