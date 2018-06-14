Випуск новин за 22:00: Нардепи взялися за Кличка. Резолюція по Сенцову
У випуску новин за 14 червня станом на 22:00 – нардепи взялися за повноваження столичного керманича Володимира Кличка, вважають, що це конфлікт інтересів, коли одна людина очолює КМДА та є головою міста. В Європарламенті ухвалили резолюцію та вимагають негайно звільнити Олега Сенцова, за документ проголосували майже півтисячі депутатів.
Також у випуску:
Вибух у Києві: постраждали діти.
Стартував ЧС-2018 в Росії.
У Москві вивісили банер на підтримку Сенцова.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі