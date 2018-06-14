Випуск новин за 22:00: Нардепи взялися за Кличка. Резолюція по Сенцову

У випуску новин за 14 червня станом на 22:00 – нардепи взялися за повноваження столичного керманича Володимира Кличка, вважають, що це конфлікт інтересів, коли одна людина очолює КМДА та є головою міста. В Європарламенті ухвалили резолюцію та вимагають негайно звільнити Олега Сенцова, за документ проголосували майже півтисячі депутатів.

Також у випуску: Вибух у Києві: постраждали діти. Стартував ЧС-2018 в Росії. У Москві вивісили банер на підтримку Сенцова.