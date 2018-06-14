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Випуск новин за 22:00: Нардепи взялися за Кличка. Резолюція по Сенцову

Випуск новин 27 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 червня станом на 22:00 – нардепи взялися за повноваження столичного керманича Володимира Кличка, вважають, що це конфлікт інтересів, коли одна людина очолює КМДА та є головою міста. В Європарламенті ухвалили резолюцію та вимагають негайно звільнити Олега Сенцова, за документ проголосували майже півтисячі депутатів.

Також у випуску:

Вибух у Києві: постраждали діти.

Стартував ЧС-2018 в Росії.

У Москві вивісили банер на підтримку Сенцова.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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