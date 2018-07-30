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Выпуск новостей за 22:00: Новые кандидаты в президенты. Дело Кернеса

Выпуск новостей 11 Читати новину українською

В выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 22:00 – за девять месяцев до выборов президента среди кандидатов появились новые одиозные фигуры. К Иво Бобулу, Андрею Данилко, Вакарчуку и Зеленскому присоединился скандальный Роман Насиров. В Киеве активисты требуют отстранить Андрея Антонова, судью по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого обвиняют в похищениях и пытках.

Также в выпуске:

Под стражу на два месяца отправили виновника ДТП во Львове – Василий Петрушко, который в нетрезвом состоянии сбил на смерть пенсионерку.

Камеры видеонаблюдения на дорогах установили, но они не работают.

В Краматорске на бесплатный отдых от правительства Хорватии должны были поехать дети бойцов и погибших в АТО, но таких поехало только четверо, остальные 11 – дети местных чиновников и бизнесменов.

Теги: Выборы Президента 2019 Геннадий Кернес Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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