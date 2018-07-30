Выпуск новостей за 22:00: Новые кандидаты в президенты. Дело Кернеса

В выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 22:00 – за девять месяцев до выборов президента среди кандидатов появились новые одиозные фигуры. К Иво Бобулу, Андрею Данилко, Вакарчуку и Зеленскому присоединился скандальный Роман Насиров. В Киеве активисты требуют отстранить Андрея Антонова, судью по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого обвиняют в похищениях и пытках.

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