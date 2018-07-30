Випуск новин за 22:00: Нові кандидати у президенти. Справа Кернеса

У випуску новин за 30 липня станом на 22:00 – за дев'ять місяців до виборів президента серед кандидатів з'явились нові одіозні постаті. До Іво Бобула, Андрія Данилка, Вакарчука і Зеленського долучився скандальний Роман Насіров. У Києві активісти вимагають усунути Андрія Антонова, суддю у справі мера Харкова Геннадія Кернеса, якого звинувачують у викраденнях та катуваннях.

Також у випуску: Під варту на два місяці відправили винуватця ДТП у Львові – Василь Петрушко напідпитку збив на смерть пенсіонерку. Камери відеоспостереження на дорогах встановили, але вони не працюють. У Краматорську на безкоштовний відпочинок від уряду Хорватії мали поїхати діти бійців і загиблих в АТО, але таких відправили лише четверо, решта 11 – діти місцевих чиновників та бізнесменів.