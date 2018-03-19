Выпуск новостей за 22:00: Новые правила для школьников. Непогода в Украине
В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 22:00 – в школу будут принимать по месту регистрации: сначала будут зачислять детей, которые живут рядом, а уже потом будут учеников из других районов. Снежные заносы, сугробы и морозы – экватор марта в Украине выдался совсем невесенним.
Также в выпуске:
В Украину вернулись аисты, но вместо ожидаемого тепла родные края встретили птиц холодом и снежными заносами.
В переписке Владислав Волошин признался в мысли о смерти.
Алексей Навальный раскритиковал Ксению Собчак за то, что она признала победу Путина честной.
Источник: 24 Канал
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