Выпуск новостей за 22:00: Новые правила для школьников. Непогода в Украине

В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 22:00 – в школу будут принимать по месту регистрации: сначала будут зачислять детей, которые живут рядом, а уже потом будут учеников из других районов. Снежные заносы, сугробы и морозы – экватор марта в Украине выдался совсем невесенним.

Также в выпуске: В Украину вернулись аисты, но вместо ожидаемого тепла родные края встретили птиц холодом и снежными заносами. В переписке Владислав Волошин признался в мысли о смерти. Алексей Навальный раскритиковал Ксению Собчак за то, что она признала победу Путина честной.