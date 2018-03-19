Випуск новин за 22:00: Нові правила для школярів. Негода в Україні

У випуску новин за 19 березня станом на 22:00 – в школу братимуть за місцем реєстрації: спочатку зараховуватимуть дітей, які живуть поруч, а вже потім братимуть учнів з інших районів. Снігові замети, кучугури та морози – екватор березня в Україні видався зовсім невесняним.

Також у випуску: В Україну повернулися лелеки, але замість очікуваного тепла рідні краї зустріли птахів холодом та сніговими заметами. В переписці Владислав Волошин зізнався про думки про смерть. Олексій Навальний розкритикував Ксенію Собчак за те, що вона визнала перемогу Путіна чесною.