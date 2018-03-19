Випуск новин за 22:00: Нові правила для школярів. Негода в Україні
У випуску новин за 19 березня станом на 22:00 – в школу братимуть за місцем реєстрації: спочатку зараховуватимуть дітей, які живуть поруч, а вже потім братимуть учнів з інших районів. Снігові замети, кучугури та морози – екватор березня в Україні видався зовсім невесняним.
Також у випуску:
В Україну повернулися лелеки, але замість очікуваного тепла рідні краї зустріли птахів холодом та сніговими заметами.
В переписці Владислав Волошин зізнався про думки про смерть.
Олексій Навальний розкритикував Ксенію Собчак за те, що вона визнала перемогу Путіна чесною.
Джерело: 24 Канал
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