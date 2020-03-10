Выпуск новостей за 22:00: Новый министр обороны. Разделение рынка нефти

В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 22:00 – должность в министерстве обороны занял Андрей Таран. Он профессиональный военный, работал на должности атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в США. Впервые за почти тридцать лет мировые цены на нефть упали до отметки 30 долларов за баррель. Все из-за решения Роснефти не идти на компромисс с ОПЕК.

Также в выпуске: В российской Госдуме депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила продлить полномочия президента России.