Випуск новин за 22:00: Новий міністр оборони. Поділ ринку нафти

У випуску новин за 10 березня станом на 22:00 – посаду в міністерстві оборони обійняв Андрій Таран. Він професійний військовий, працював на посаді аташе з питань оборони при посольстві України у США. Уперше за майже тридцять років світові ціни на нафту впали до позначки 30 доларів за барель. Усе через рішення Роснефти не йти на компроміс з ОПЕКом.

Також у випуску: В російській Держдумі депутатка от "Единой России" Валентина Терешкова запропонувала продовжити повноваження президента Росії.