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      Випуск новин за 22:00: Новий міністр оборони. Поділ ринку нафти

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 березня станом на 22:00 – посаду в міністерстві оборони обійняв Андрій Таран. Він професійний військовий, працював на посаді аташе з питань оборони при посольстві України у США. Уперше за майже тридцять років світові ціни на нафту впали до позначки 30 доларів за барель. Усе через рішення Роснефти не йти на компроміс з ОПЕКом.

      Також у випуску:

      В російській Держдумі депутатка от "Единой России" Валентина Терешкова запропонувала продовжити повноваження президента Росії.

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      10 березня
      Теги: Новини України Нафта Випуск новин
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      Новини за 10 березня
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