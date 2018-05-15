Выпуск новостей за 22:00: Обогащение на "Роттердам +". Реакция соцсетей на открытие моста
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 22:00 – формула закупки угля обворовывает украинцев на огромные суммы, за год олигархи обогащаются на 15 миллиардов гривен. Путин – герой ленты о Безумном Максе, напарник российского дальнобойщика, политик построивший мост на костях. Так в соцсетях видят президента страны-агрессора, высмеивают и стоимость моста – 3 миллиарда 700 миллионов долларов.
Также в выпуске:
СБУ задержали руководителя "Риа Новости".
Ограбление ювелирного магазина в Херсоне.
Путин открыл Крымский мост на украинской территории.
Источник: 24 Канал
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