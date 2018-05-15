Выпуск новостей за 22:00: Обогащение на "Роттердам +". Реакция соцсетей на открытие моста

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 22:00 – формула закупки угля обворовывает украинцев на огромные суммы, за год олигархи обогащаются на 15 миллиардов гривен. Путин – герой ленты о Безумном Максе, напарник российского дальнобойщика, политик построивший мост на костях. Так в соцсетях видят президента страны-агрессора, высмеивают и стоимость моста – 3 миллиарда 700 миллионов долларов.

Также в выпуске: СБУ задержали руководителя "Риа Новости". Ограбление ювелирного магазина в Херсоне. Путин открыл Крымский мост на украинской территории.