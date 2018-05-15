05:46
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
  • суббота
    20°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Выпуск новостей за 22:00: Обогащение на "Роттердам +". Реакция соцсетей на открытие моста

Выпуск новостей 39 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 22:00 – формула закупки угля обворовывает украинцев на огромные суммы, за год олигархи обогащаются на 15 миллиардов гривен. Путин – герой ленты о Безумном Максе, напарник российского дальнобойщика, политик построивший мост на костях. Так в соцсетях видят президента страны-агрессора, высмеивают и стоимость моста – 3 миллиарда 700 миллионов долларов.

Также в выпуске:

СБУ задержали руководителя "Риа Новости".

Ограбление ювелирного магазина в Херсоне.

Путин открыл Крымский мост на украинской территории.

Теги: Аннексия Крыма Владимир Путин Выпуск новостей Энергетика
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 15 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук