Випуск новин за 22:00: Збагачення на формулі "Роттердам+". Реакція соцмереж на відкриття моста

У випуску новин за 15 травня станом на 22:00 – формула закупівлі вугілля обкрадає українців на величезні суми, за рік олігархи збагачуються на 15 мільярдів гривень. Путін – герой стрічки про скаженого Макса, напарник російського далекобійника, політик, який на кістках звів міст. Так в соцмережах бачать президента країни-агресора, висміюють і вартість мосту – 3 мільярда 700 мільйонів доларів.

Також у випуску: СБУ затримали керівника "Риа Новости". Пограбування ювелірної крамниці в Херсоні. Путін відкрив Кримський міст на українській території.