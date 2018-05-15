Випуск новин за 22:00: Збагачення на формулі "Роттердам+". Реакція соцмереж на відкриття моста
У випуску новин за 15 травня станом на 22:00 – формула закупівлі вугілля обкрадає українців на величезні суми, за рік олігархи збагачуються на 15 мільярдів гривень. Путін – герой стрічки про скаженого Макса, напарник російського далекобійника, політик, який на кістках звів міст. Так в соцмережах бачать президента країни-агресора, висміюють і вартість мосту – 3 мільярда 700 мільйонів доларів.
Також у випуску:
СБУ затримали керівника "Риа Новости".
Пограбування ювелірної крамниці в Херсоні.
Путін відкрив Кримський міст на українській території.
Джерело: 24 Канал
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