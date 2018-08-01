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Выпуск новостей за 22:00: Обострение на фронте. Задержание украинских хакеров в США

Выпуск новостей 100 Читати новину українською

В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 22:00 – на передовой российско-украинской войны снова обострение. Почти 40 обстрелов зафиксировали армейцы в сторону своих позиций. Как следствие - один военный ранен. В США в городе Сиэтл арестовали группу украинских хакеров, киберпреступников подозревают в похищении многочисленных номеров платежных карт и других данных американских бизнесов.

Также в выпуске:

Детали отравления шаурмой.

Следствие по делу "Сармата".

Нападение на Екатерину Гандзюк.

 

Теги: Новости Украины Новости США хакеры Украина – Россия Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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Новости за 1 августа
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