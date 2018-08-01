Выпуск новостей за 22:00: Обострение на фронте. Задержание украинских хакеров в США
В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 22:00 – на передовой российско-украинской войны снова обострение. Почти 40 обстрелов зафиксировали армейцы в сторону своих позиций. Как следствие - один военный ранен. В США в городе Сиэтл арестовали группу украинских хакеров, киберпреступников подозревают в похищении многочисленных номеров платежных карт и других данных американских бизнесов.
Также в выпуске:
Детали отравления шаурмой.
Следствие по делу "Сармата".
Нападение на Екатерину Гандзюк.
Источник: 24 канал
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