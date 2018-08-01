Выпуск новостей за 22:00: Обострение на фронте. Задержание украинских хакеров в США

В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 22:00 – на передовой российско-украинской войны снова обострение. Почти 40 обстрелов зафиксировали армейцы в сторону своих позиций. Как следствие - один военный ранен. В США в городе Сиэтл арестовали группу украинских хакеров, киберпреступников подозревают в похищении многочисленных номеров платежных карт и других данных американских бизнесов.

Также в выпуске: Детали отравления шаурмой. Следствие по делу "Сармата". Нападение на Екатерину Гандзюк.