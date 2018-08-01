Випуск новин за 22:00: Загострення на фронті. Затримання українських хакерів в США

У випуску новин за 1 серпня станом на 22:00 – на передовій російсько-української війни знову загострення, майже 40 обстрілів зафіксували армійці в бік своїх позицій, як наслідок, один військовий поранений. У США в місті Сієтл арештували групу українських хакерів, кіберзлочинців підозрюють у викраденні численних номерів платіжних карток та інших даних американських бізнесів.

Також у випуску: Деталі отруєння шаурмою. Слідство у справі "Сармата". Напад на Катерину Гандзюк.