Випуск новин за 22:00: Загострення на фронті. Затримання українських хакерів в США
У випуску новин за 1 серпня станом на 22:00 – на передовій російсько-української війни знову загострення, майже 40 обстрілів зафіксували армійці в бік своїх позицій, як наслідок, один військовий поранений. У США в місті Сієтл арештували групу українських хакерів, кіберзлочинців підозрюють у викраденні численних номерів платіжних карток та інших даних американських бізнесів.
Також у випуску:
Деталі отруєння шаурмою.
Слідство у справі "Сармата".
Напад на Катерину Гандзюк.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі