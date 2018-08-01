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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

Випуск новин за 22:00: Загострення на фронті. Затримання українських хакерів в США

Випуск новин 82 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 серпня станом на 22:00 – на передовій російсько-української війни знову загострення, майже 40 обстрілів зафіксували армійці в бік своїх позицій, як наслідок, один військовий поранений. У США в місті Сієтл арештували групу українських хакерів, кіберзлочинців підозрюють у викраденні численних номерів платіжних карток та інших даних американських бізнесів.

Також у випуску:

Деталі отруєння шаурмою.

Слідство у справі "Сармата".

Напад на Катерину Гандзюк.

 

Теги: Новини України Новини США Випуск новин Війна на Донбасі Україна – Росія хакери
Джерело: 24 канал
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Новини за 1 серпня
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