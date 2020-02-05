Выпуск новостей за 22:00: Обыски на 1+1. Коронавирус на лайнере
В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 22:00 – в офисе спецпроектов "Деньги" и "Секретные материалы" от телеканала "1+1" продолжаются обыски СБУ. Проверка связана со скандальной прослушкой премьера Алексея Гончарука. 25 украинцев оказались в ловушке на борту изолированного круизного лайнера в Японии. Там у десяти человек подтвердили заражение коронавирусом, на судне объявили карантин.
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Народные депутаты зарегистрировали законопроект, который запретит музыку и фильмы в автобусах.
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