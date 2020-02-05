Випуск новин за 22:00: Обшуки на 1+1. Коронавірус на лайнері

У випуску новин за 5 лютого станом на 22:00 – в офісі спецпроєктів "Гроші" та "Секретні матеріали" від телеканалу "1+1" тривають обшуки, які проводить СБУ. Перевірка пов'язана зі скандальною прослушкою прем’єра Олексія Гончарука. 25 українців опинилися у пастці на борту ізольованого круїзного лайнера у Японії. Там у десятьох людей підтвердили зараження на коронавірус, на судні оголосили карантин.

Також у випуску: Народні депутати зареєстрували законопроєкт, що заборонить музику та фільми в автобусах. Смертноносні лавини забрали майже 40 життів у Туреччині. Іранська прокуратура не співпрацює з українською у питання збиття літака МАУ. Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що він особисто тричі особисто звертався до генерального прокурора Ірану, але відповіді не отримав.