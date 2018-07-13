Выпуск новостей за 22:00: Опасный айсберг в Гренландии. Протест против Трампа

В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 22:00 – в Гренландии одно из сел оказалось под угрозой затопления и сноса цунами из-за айсберга. В Лондоне продолжается массовый протест против политики Дональда Трампа.

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Хорват Денис Шелер уже 4 года воюет на стороне Украины. Еще в 90-х он был участником операции по освобождению захваченных сепаратистами районов Хорватии. Сейчас использует военный опыт, чтобы отстоять целостность Украины.

Мать Олега Сенцова попросила Володмира Путина помиловать ее сына, а российские СМИ обнародовали уникальное видео с пленником.

Ситуация на фронте.