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Випуск новин за 22:00: Небезпечний айсберг у Гренландії. Протест проти Трампа

Випуск новин 41 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 липня станом на 22:00 – у Гренландії одне з сіл опинилося під загрозою затоплення та знесення цунамі через айсберг. У Лондоні триває масовий протест проти політики Дональда Трампа.

Також у випуску:

Хорват Денис Шелер вже 4 роки воює на боці України. Ще у 90-х він був учасником операції по звільненню захоплених сепаратистами районів Хорватії. Нині використовує військовий досвід, аби відстояти цілісність України.

Мати Олега Сенцова попросила Володмира Путіна помилувати її сина, а російські ЗМІ оприлюднили унікальне відео із бранцем.

Ситуація на фронті. 

Теги: Дональд Трамп Випуск новин Великобританія
Джерело: 24 канал
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