Випуск новин за 22:00: Небезпечний айсберг у Гренландії. Протест проти Трампа
У випуску новин за 13 липня станом на 22:00 – у Гренландії одне з сіл опинилося під загрозою затоплення та знесення цунамі через айсберг. У Лондоні триває масовий протест проти політики Дональда Трампа.
Також у випуску:
Хорват Денис Шелер вже 4 роки воює на боці України. Ще у 90-х він був учасником операції по звільненню захоплених сепаратистами районів Хорватії. Нині використовує військовий досвід, аби відстояти цілісність України.
Мати Олега Сенцова попросила Володмира Путіна помилувати її сина, а російські ЗМІ оприлюднили унікальне відео із бранцем.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
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