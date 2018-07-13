Випуск новин за 22:00: Небезпечний айсберг у Гренландії. Протест проти Трампа

У випуску новин за 13 липня станом на 22:00 – у Гренландії одне з сіл опинилося під загрозою затоплення та знесення цунамі через айсберг. У Лондоні триває масовий протест проти політики Дональда Трампа.

Також у випуску: Хорват Денис Шелер вже 4 роки воює на боці України. Ще у 90-х він був учасником операції по звільненню захоплених сепаратистами районів Хорватії. Нині використовує військовий досвід, аби відстояти цілісність України. Мати Олега Сенцова попросила Володмира Путіна помилувати її сина, а російські ЗМІ оприлюднили унікальне відео із бранцем. Ситуація на фронті.