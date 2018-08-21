Выпуск новостей за 22:00: Отчет НАБУ. 50-я годовщина оккупации Чехословакии
В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 22:00 – в НАБУ подсчитали, что из Украины чиновники вывели два миллиарда гривен, 22 миллиона долларов и 12 миллионов евро. 21 августа исполняется 50 лет со дня оккупации Чехословакии советскими войсками и странами-членами Варшавского договора. В Чехии по этому поводу проводят памятные мероприятия.
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Источник: 24 канал
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