Выпуск новостей за 22:00: Отчет НАБУ. 50-я годовщина оккупации Чехословакии

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 22:00 – в НАБУ подсчитали, что из Украины чиновники вывели два миллиарда гривен, 22 миллиона долларов и 12 миллионов евро. 21 августа исполняется 50 лет со дня оккупации Чехословакии советскими войсками и странами-членами Варшавского договора. В Чехии по этому поводу проводят памятные мероприятия.

Также в выпуске: В Киеве пьяный водитель на большой скорости врезался в три припаркованные машины. Уже 100 дней голодает украинский политзаключенный Олег Сенцов. США ввели ограничения против двух россиян, одной российской и одной словацкой фирмы.