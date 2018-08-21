Випуск новин за 22:00: Звіт НАБУ. 50-та річниця окупації Чехословаччини

У випуску новин за 21 серпня станом на 22:00 – в НАБУ вирахували, що з України можновладці вивели два мільярди гривень, 22 мільйони доларів та 12 мільйонів євро. 21 серпня минає 50 років з дня окупації Чехословаччини радянськими військами та країнами-членами Варшавського договору. У Чехії з цього приводу проводять пам'ятні заходи.

Також у випуску: У Києві п'яний водій на великій швидкості врізався у три припарковані машини. Вже 100 днів голодує український політв'язень Олег Сенцов. США ввели обмеження проти двох росіян, однієї російської та однієї словацької фірми.