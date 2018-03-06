Выпуск новостей за 22:00: Победа украинца в США. Ситуация на фронте
Выпуск новостей 22:49, 6 марта 222 Читати новину українською
В выпуске новостей за 6 марта на 22:00 – на любительских соревнованиях в США, начатых Шварценеггером, победил украинец. В финале парень победил американца и россиянина. Террористы "ЛНР" обстреляли детский сад в городе Счастье, что на Луганщине.
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Источник: 24 Канал
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