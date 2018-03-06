Выпуск новостей за 22:00: Победа украинца в США. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 6 марта на 22:00 – на любительских соревнованиях в США, начатых Шварценеггером, победил украинец. В финале парень победил американца и россиянина. Террористы "ЛНР" обстреляли детский сад в городе Счастье, что на Луганщине.

Также в выпуске: В Сирии разбился российский транспортный самолет АН-26, погибли 39 человек. На Житомирщине напали на лесников, подозревают в этом "черных лесорубов". В Киеве под колеса кортежа президента попал пенсионер. Это произошло в правительственном квартале, мужчине 87 лет. Он выжил, но имеет забои, переломы и сотрясение мозга.