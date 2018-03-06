Випуск новин за 22:00: Перемога українця у США. Ситуація на фронті

У випуску новин за 6 березня станом на 22:00 – на аматорських змаганнях у США, започаткованих Шварцнеггером, переміг українець. У фіналі хлопець переміг американця та росіянина. Терористи "ЛНР" обстріляли дитячий садок у місті Щастя, що на Луганщині.

Також у випуску: У Сирії розбився російський транспортний літак АН-26, загинуло 39 людей. На Житомирщині напали на лісників, підозрюють у цьому "чорних лісорубів". У Києві під колеса кортежу президента попав пенсіонер. Це сталося в урядовому кварталі, чоловікові 87 років. Він вижив, але має забої, переломи та струс мозку.