Випуск новин за 22:00: Перемога українця у США. Ситуація на фронті
Випуск новин 22:47, 6 березня 378 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 березня станом на 22:00 – на аматорських змаганнях у США, започаткованих Шварцнеггером, переміг українець. У фіналі хлопець переміг американця та росіянина. Терористи "ЛНР" обстріляли дитячий садок у місті Щастя, що на Луганщині.
Також у випуску:
У Сирії розбився російський транспортний літак АН-26, загинуло 39 людей.
На Житомирщині напали на лісників, підозрюють у цьому "чорних лісорубів".
У Києві під колеса кортежу президента попав пенсіонер. Це сталося в урядовому кварталі, чоловікові 87 років. Він вижив, але має забої, переломи та струс мозку.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі