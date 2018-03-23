Выпуск новостей за 22:00 Помощь Украине от США. Ryanair зашел в Украине

В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 19:00 – президент США Трамп подписал закон о бюджетном финансировании США, который предусматривает большую помощь Украине. Ryanair, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, будет летать из Украины в 2018 году. Министерство инфраструктуры достигло окончательных договоренностей с лоукостом.

Также в выпуске: В Польше массовые протесты. Женщины собрались на митинги, из-за планов правящей партии ужесточить законы об абортах. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что отравление Скрипаля –нападение на суверенитет Европы. Депутаты так и не смогли отменить декларирование для активистов.