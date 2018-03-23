Выпуск новостей за 22:00 Помощь Украине от США. Ryanair зашел в Украине
В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 19:00 – президент США Трамп подписал закон о бюджетном финансировании США, который предусматривает большую помощь Украине. Ryanair, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, будет летать из Украины в 2018 году. Министерство инфраструктуры достигло окончательных договоренностей с лоукостом.
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Источник: 24 Канал
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