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Выпуск новостей за 22:00 Помощь Украине от США. Ryanair зашел в Украине

Выпуск новостей 10 Читати новину українською

В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 19:00 – президент США Трамп подписал закон о бюджетном финансировании США, который предусматривает большую помощь Украине. Ryanair, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, будет летать из Украины в 2018 году. Министерство инфраструктуры достигло окончательных договоренностей с лоукостом.

Также в выпуске:

В Польше массовые протесты. Женщины собрались на митинги, из-за планов правящей партии ужесточить законы об абортах.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что отравление Скрипаля –нападение на суверенитет Европы.

Депутаты так и не смогли отменить декларирование для активистов.

Теги: Деньги Дональд Трамп Новости США Выпуск новостей Министерство инфраструктуры Новости Польши Ryanair
Источник: 24 Канал
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