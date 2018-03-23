Випуск новин за 22:00: Допомога Україні від США. Ryanair зайшов в Україну

У випуску новин за 23 березня станом на 19:00 – президент США Трамп підписав закон про бюджетне фінансування США, який передбачає чималу допомогу Україні. Ryanair, найбільша бюджетна авіакомпанія в Європі, літатиме з України у 2018 році. Міністерство інфраструктури досягло остаточних домовленостей з лоукостом.

Також у випуску: У Польщі масові протести. Жінки зібралися на мітинги, через плани керівної партії посилити закони про аборти. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Отруєння Скрипаля – напад на суверенітет Європи. Депутати так і не змогли скасувати декларування для активістів.