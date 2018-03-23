Випуск новин за 22:00: Допомога Україні від США. Ryanair зайшов в Україну
У випуску новин за 23 березня станом на 19:00 – президент США Трамп підписав закон про бюджетне фінансування США, який передбачає чималу допомогу Україні. Ryanair, найбільша бюджетна авіакомпанія в Європі, літатиме з України у 2018 році. Міністерство інфраструктури досягло остаточних домовленостей з лоукостом.
Також у випуску:
У Польщі масові протести. Жінки зібралися на мітинги, через плани керівної партії посилити закони про аборти.
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Отруєння Скрипаля – напад на суверенітет Європи.
Депутати так і не змогли скасувати декларування для активістів.
Джерело: 24 Канал
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