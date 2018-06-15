Выпуск новостей за 22:00: Призыв Кинга освободить Сенцова. Дело Балуха
В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 22:00 – Стивен Кинг призвал освободить Олега Сенцова. В своем Твиттере он написал, что украинский режиссер может умереть за свои взгляды. Крымский суд продлил арест Владимира Балуха еще на два месяца.
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Источник: 24 Канал
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