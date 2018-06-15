Випуск новин за 22:00: Заклик Кінга звільнити Сенцова. Справа Балуха
У випуску новин за 15 червня станом на 22:00 – Стівен Кінг закликав звільнити Олега Сенцова. У своїму Твіттері він написав, що український режисер може померти за свої погляди. Кримський суд продовжив арешт Володимира Балуха ще на два місяці.
Також у випуску:
Розслідування вибуху в Києві.
Новий курс Тимошенко.
Бойовики змінюють стратегію.
Джерело: 24 Канал
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