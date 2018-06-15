Випуск новин за 22:00: Заклик Кінга звільнити Сенцова. Справа Балуха

У випуску новин за 15 червня станом на 22:00 – Стівен Кінг закликав звільнити Олега Сенцова. У своїму Твіттері він написав, що український режисер може померти за свої погляди. Кримський суд продовжив арешт Володимира Балуха ще на два місяці.

Також у випуску: Розслідування вибуху в Києві. Новий курс Тимошенко. Бойовики змінюють стратегію.