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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 22:00: Призывы по поводу освобождения Сенцова. Протесты в Румынии

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 22:00 – американский дипломат Курт Волкер заявил, что Россия должна освободить Олега Сенцова, прежде чем на ее руках будет еще одна смерть. Около 40 человек пострадали во время антиправительственных протестов в Румынии.

Также в выпуске:

Дело мэра Харькова Геннадия Кернеса закрыто, такое решение вынес суд из-за систематической неявки прокуроров на судебные заседания.

В Беларуси задержанных оппозиционных журналистов отпускают на свободу.

В центре Киева прорвало водопровод, уже несколько дней исторические артефакты просто заливает водой.

Теги: протесты Олег Сенцов Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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