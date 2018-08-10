Выпуск новостей за 22:00: Призывы по поводу освобождения Сенцова. Протесты в Румынии
В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 22:00 – американский дипломат Курт Волкер заявил, что Россия должна освободить Олега Сенцова, прежде чем на ее руках будет еще одна смерть. Около 40 человек пострадали во время антиправительственных протестов в Румынии.
Также в выпуске:
Дело мэра Харькова Геннадия Кернеса закрыто, такое решение вынес суд из-за систематической неявки прокуроров на судебные заседания.
В Беларуси задержанных оппозиционных журналистов отпускают на свободу.
В центре Киева прорвало водопровод, уже несколько дней исторические артефакты просто заливает водой.
Источник: 24 канал
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