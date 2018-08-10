Випуск новин за 22:00: Заклики щодо звільнення Сенцова. Протести в Румунії
У випуску новин за 10 серпня станом на 22:00 – американський дипломат Курт Волкер заявив, що Росія має звільнити Олега Сенцова, перш ніж на її руках буде ще одна смерть. Близько 40 людей постраждало під час антиурядових протестів у Румунії.
Також у випуску:
Справу мера Харкова Геннадія Кернеса закрито, таке рішення виніс суд через систематичну неявку прокурорів на судові засідання.
В Білорусі затриманих опозиційних журналістів відпускають на свободу.
В центрі Києва прорвало водопровід, вже декілька днів історичні артефакти просто заливає водою.
Джерело: 24 канал
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