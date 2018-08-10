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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: Заклики щодо звільнення Сенцова. Протести в Румунії

Випуск новин 10 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 серпня станом на 22:00 – американський дипломат Курт Волкер заявив, що Росія має звільнити Олега Сенцова, перш ніж на її руках буде ще одна смерть. Близько 40 людей постраждало під час антиурядових протестів у Румунії.

Також у випуску:

Справу мера Харкова Геннадія Кернеса закрито, таке рішення виніс суд через систематичну неявку прокурорів на судові засідання.

В Білорусі затриманих опозиційних журналістів відпускають на свободу.

В центрі Києва прорвало водопровід, вже декілька днів історичні артефакти просто заливає водою.

Теги: Випуск новин Олег Сенцов протести
Джерело: 24 канал
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