Випуск новин за 22:00: Заклики щодо звільнення Сенцова. Протести в Румунії

У випуску новин за 10 серпня станом на 22:00 – американський дипломат Курт Волкер заявив, що Росія має звільнити Олега Сенцова, перш ніж на її руках буде ще одна смерть. Близько 40 людей постраждало під час антиурядових протестів у Румунії.

Також у випуску: Справу мера Харкова Геннадія Кернеса закрито, таке рішення виніс суд через систематичну неявку прокурорів на судові засідання. В Білорусі затриманих опозиційних журналістів відпускають на свободу. В центрі Києва прорвало водопровід, вже декілька днів історичні артефакти просто заливає водою.