Выпуск новостей за 22:00: самовосстановление Насирова. Как проверять информацию

В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 22:00 – Роман Насиров подписал приказ о своем восстановлении в должности. В нем говорится, что поскольку суд разрешил восстановить Насирова на посту, он якобы имеет право хозяйничать в кабинете председателя. Накануне выборов депутаты ратуют за то, чего могут не вспомнить через несколько месяцев. Эксперты рассказали, как не поддаться на манипуляции.

Также в выпуске: В Египте неизвестные взорвали туристический автобус. На Львовщине попрощались с военным Евгением Тоненьковым, который защищал родной Донбасс. Макрон и Меркель призвали немедленно освободить украинских моряков.