Выпуск новостей за 22:00: самовосстановление Насирова. Как проверять информацию
В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 22:00 – Роман Насиров подписал приказ о своем восстановлении в должности. В нем говорится, что поскольку суд разрешил восстановить Насирова на посту, он якобы имеет право хозяйничать в кабинете председателя. Накануне выборов депутаты ратуют за то, чего могут не вспомнить через несколько месяцев. Эксперты рассказали, как не поддаться на манипуляции.
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Источник: 24 канал
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