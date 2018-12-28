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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      Випуск новин за 22:00: Самопоновлення Насірова. Як перевіряти інформацію

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 грудня станом на 22:00 – напередодні Роман Насіров підписав наказ про своє поновлення на посаді. У ньому йдеться, що оскільки суд дозволив поновити Насірова на посаді, він начебто має повне право господарювати в кабінеті голови. Напередодні виборів депутати активно ратують за те, чого можуть не згадати вже за кілька місяців. Експерти розповіли, як не піддатися на маніпуляції.

      Також у випуску:

      У Єгипті невідомі підірвали туристичний автобус.

      На Львівщині попрощалися з військовим Євгеном Тоненьковим, який захищав рідний Донбас.

      Макрон та Меркель закликали негайно звільнити українських моряків.

       

      Теги: Новини України Випуск новин Роман Насіров
      Джерело: 24 канал
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