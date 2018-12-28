Випуск новин за 22:00: Самопоновлення Насірова. Як перевіряти інформацію

У випуску новин за 28 грудня станом на 22:00 – напередодні Роман Насіров підписав наказ про своє поновлення на посаді. У ньому йдеться, що оскільки суд дозволив поновити Насірова на посаді, він начебто має повне право господарювати в кабінеті голови. Напередодні виборів депутати активно ратують за те, чого можуть не згадати вже за кілька місяців. Експерти розповіли, як не піддатися на маніпуляції.

Також у випуску: У Єгипті невідомі підірвали туристичний автобус. На Львівщині попрощалися з військовим Євгеном Тоненьковим, який захищав рідний Донбас. Макрон та Меркель закликали негайно звільнити українських моряків.