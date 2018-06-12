Выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Освобождение заложников в Париже

В выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 22:00 – российско-оккупационные войска 11 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 4 раза из тяжелого вооружения. В Париже продолжается операция по освобождению заложников, которых захватил неизвестный мужчина в 10 округе города.

Также в выпуске: Экс-министр Александр Данилюк рассказал о своих дальнейших планах. Одного из владельцев "Гавриловских цыплят" выпустили под залог в 90 миллионов гривен. Впервые в истории встретились президент США Дональд Трамп и глава КНДР и пожали друг другу руки. В Украине запретили полеты дронов над центральными улицами, дорогами, железной дорогой и портами.