Выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Освобождение заложников в Париже
В выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 22:00 – российско-оккупационные войска 11 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 4 раза из тяжелого вооружения. В Париже продолжается операция по освобождению заложников, которых захватил неизвестный мужчина в 10 округе города.
Также в выпуске:
Экс-министр Александр Данилюк рассказал о своих дальнейших планах.
Одного из владельцев "Гавриловских цыплят" выпустили под залог в 90 миллионов гривен.
Впервые в истории встретились президент США Дональд Трамп и глава КНДР и пожали друг другу руки.
В Украине запретили полеты дронов над центральными улицами, дорогами, железной дорогой и портами.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии